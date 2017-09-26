Путин поздравил Меркель с победой на выборах

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с победой на парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 26 сентября.

Отмечается, что в ходе беседы стороны подтвердили готовность к продолжению делового, взаимовыгодного сотрудничества.

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Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выборы в бундестаг в Москве считают внутренним делом Германии, «уважают голос избирателей и не считают возможным результаты этого волеизъявления комментировать».

24 сентября в Германии прошли выборы в федеральное собрание, на которых большинство голосов получил блок ХДС/ХСС Меркель — 32,9 процента. Второе место заняли социал-демократы с 20,5 процентами голосов. Впервые за свою историю в парламент прошла и ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Она заняла третье место, получив около 13 процентов голосов. Представитель Кремля, комментируя результат оппозиционной партии евроскептиков правого толка, отметил, что влияние ультраправых партий в России минимально.