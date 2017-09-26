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Ставропольский пенсионер расстрелял незваных гостей из автомата

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве двух человек общеопасным способом. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 23 сентября. В этот день к местному жителю в ворота дома постучали трое неизвестных. «Он вышел и увидел возле двора ранее ему незнакомых 43-летнего мужчину, 16-летнего и 19-летнего молодых людей, с которыми у него сразу произошла ссора из-за малозначительного повода», — говорится в сообщении следственных органов.

Хозяин дома попросил пришедших подождать его. Он сходил домой и вернулся на улицу с автоматом, из которого расстрелял гостей.

«В результате полученных ранений 43-летний мужчина скончался на месте, 16-летний подросток в этот же день скончался в больнице, 19-летний молодой человек находится в больнице с огнестрельным ранением», — сообщили в СКР.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», а также «Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия»). Он задержан.

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