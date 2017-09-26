Находившийся в розыске немец решил проголосовать пьяным и оказался за решеткой

В Германии полиция арестовала мужчину, который находился в розыске, но пришел голосовать на выборах в бундестаг. Об этом сообщает во вторник, 26 сентября, Associated Press.

По информации агентства, пьяный 46-летний мужчина пришел на избирательный участок в городе Губен (земля Бранденбург). Он появился без каких-либо документов, поэтому ему отказали в праве проголосовать. Это крайне возмутило немца, он устроил скандал, из-за чего работавшим на участке пришлось вызывать стражей порядка.

Прибывшие на место полицейские установили личность мужчины. Как оказалось, он находился в розыске и должен отбыть семь месяцев в тюрьме. Его арестовали на месте.

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24 сентября в Германии прошли выборы в Федеральное собрание, на которых большинство голосов получил блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) канцлера Ангелы Меркель — 32,9 процента. Второе место заняли социал-демократы с 20,5 процента голосов. Впервые за свою историю в парламент прошла и ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Она оказалась на третьем месте, получив около 13 процентов голосов.

В бундестаге также будут представлены еще три партии, прошедшие пятипроцентный барьер, — Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые» (10,7, 9,2 и 8,9 процента соответственно).