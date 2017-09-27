На Соломоновых островах нашли мифическое животное

Зоолог Тайрон Лэйвери (Tyrone Lavery) из Музея естественной истории имени Филда обнаружил новый вид крыс, для которого характерны гигантские размеры. Хотя имелись свидетельства о существовании подобных животных на Соломоновых островах, полученные от аборигенов, считалось, что они являются мифическими существами. Статья исследователя опубликована в Journal of Mammology.

Как сообщает Лэйвери, он нашел грызуна на срубленном дереве Dillenia salomonensis семейства Диллениевых на острове Вангуну. Ученый отмечает, что крыса по всем характеристикам относится к роду Uromys, другие представители которого ранее были обнаружены в Новой Гвинее и Меланезии. Новый вид, названный Uromys vika, в длину достигает 45 сантиметров, а весит до одного килограмма. Животное обитает на деревьях и питается кокосовыми орехами.

В марте 2017 года газета The Indepemdent сообщила, что в Австралии в объективы фотоловушек попали животные, похожие на тасманийского волка (тилацина), который считается вымершим.