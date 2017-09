Фронтмен Therr Maitz выпустил коллекцию очков

Антон Беляев, солист музыкальной группы Therr Maitz, выпустил коллекцию очков совместно с магазином оптики Harry Cooper. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 27 сентября.

В линейке три модели в трех цветовых решениях: черном, черепаховом и полупрозрачном. Каждая из них посвящена одной из песен группы и символизирует стилистическую и эмоциональную близость формы и музыкальной композиции.

Фото: Harry Cooper 1 /2

Отмечается, что все оправы в коллекции подходят как для мужчин, так и для женщин. «Хотя модель My love is like, названная в честь хита в исполнении Виктории Жук из одноименного EP [альбома], 2016 года, больше нравится женщинам», — добавили в Harry Cooper.

Цена на все модели из коллекции Therr Maitz составляет 7,5 тысячи рублей включая линзы и чехол.

Therr Maitz — российская группа, исполняющая песни в стиле инди. Основана композитором Антоном Беляевым в 2004 году. Группа признана самым востребованным российским коллективом в 2014 году по версии ежегодной национальной премии «Событие года», а также стала самой популярной в российском iTunes и Apple Music в 2015 году и лучшей российской группой по версии премии MTV Europe Music Awards.