ЦБ назвал дефицит валюты в российских банках временным явлением

Наблюдающийся у российских банков дефицит валюты является временным явлением. Об этом заявили в ЦБ, сообщает Reuters.

«Банк России по-прежнему рассматривает эту тенденцию как временное явление, тем не менее для предотвращения чрезмерного снижения вмененных рублевых ставок по свопам и их возможного влияния на динамику ставок МБК Банк России временно увеличил лимит по своим ежедневным операциям доллар-рубль sell/buy overnight до 1,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

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Также Федеральное казначейство в четверг, 28 сентября, разместит на депозиты в банках один миллиард долларов. Это должно улучшить ситуацию на рынке, полагают опрошенные агентством аналитики.

ЦБ связывает текущий дефицит валюты с факторами, оказывавшими негативное влияние на валютную ликвидность в августе.

Ранее СМИ сообщили о нехватке валюты у некоторых российских банков. Кредитные организации заняли у ЦБ по сделкам валютного свопа рекордный объем средств — 1,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

На этом фоне курс доллара обновил месячный максимум к корзине основных валют из-за надежд на проведение налоговой реформы в США.