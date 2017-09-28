Порошенко потребовал говорить на украинском в школах даже на переменах

Президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы в школах говорили на украинском даже на переменах. Об этом в четверг, 28 сентября, он заявил на встрече с педагогами, объясняя необходимость закона об украинизации образования, сообщает NewsOne.
«Конечно, мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем здесь дискутировать? Человек, который заканчивает украинскую школу должен уметь говорить на украинском языке. На переменах, в воспитательном процессе», — сказал глава государства.
Он также потребовал от педагогов добиться того, чтобы дети видели, что «украинский язык для вас — это не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения».
25 сентября Порошенко подписал закон об украинизации образования, принятый ранее Верховной Радой. Новый нормативный акт фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.
Принятие закона вызвало резко негативную реакцию соседних стран. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев может забыть о европейском будущем. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС.