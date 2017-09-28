В Новосибирской области запретят гавкать и мяукать по ночам и в обед

Заксобрание Новосибирской области приняло в первом чтении законопроект, распространяющий требование о соблюдении тишины в ночное время на владельцев собак и кошек, передает «Интерфакс» в четверг, 28 сентября.

«Хрюкать, кукарекать и гоготать можно», — уточнил представивший документ депутат Евгений Смышляев.

Законопроект поддержали 54 депутата, 3 проголосовали против.

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Лаять и мяукать в регионе нельзя будет с 22:00 до 07:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 по выходным и праздникам, а также в обеденное время с 13:00 до 14:00, по аналогии со строительно-монтажными работами.

Нарушителей запрета (владельцев домашних питомцев) будут штрафовать на три тысячи рублей.

11 июля глава Крыма Сергей Аксенов поручил внести поправки в постановление регионального правительства, где говорится, что собакам определенного перечня пород запрещается шуметь по ночам. «Глупые пункты, коллеги, — отметил Аксенов. — Кто за это будет отвечать? Где патруль? Давайте примем с учетом корректировок».