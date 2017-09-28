Футбольный матч в Румынии прервался из-за закончившихся мячей

Матч пятого дивизиона чемпионата Румынии по футболу между «Бистрицой» и «Вынэторулом» прервался из-за отсутствия мячей. Об этом сообщает Obiectiv.

Частые промахи футболистов обеих команд привели к тому, что к 58-й минуте встречи все игровые мячи оказались в реке, протекающей прямо за стадионом. Судья принял решение остановить матч. На тот момент «Бистрица» вела в счете 2:0.

Матч проходил на домашней арене «Бистрицы». Отмечается, что хозяевам грозит техническое поражение (0:3) за отсутствие дополнительных мячей на стадионе.

После двух туров национального первенства «Вынэторул» занимает в таблице второе место с 6 очками. «Бистрица» с 3 очками располагается на пятой позиции.

19 сентября матч третьего тура чемпионата Аргентины между «Сан-Лоренсо» и «Арсенал Саранди» был прерван из-за выбежавшего на поле пса. Животное несколько минут убегало от стюардов и футболистов, препятствуя подаче углового. Спустя какое-то время собаку увели с поля.