Американские психиатры назвали Трампа самым опасным человеком в мире

Группа авторов под руководством психиатра Бэнди Ли в США написала книгу «Опасный случай Дональда Трампа» (The Dangerous Case of Donald Trump), в которой высказала мнение о психическом состоянии президента. Об этом сообщает газета The Independent.

Среди 27 авторов книги психиатры, психологи, а также лингвист, медийный аналитик и журналист, каждый из них написал свою главу в книге.

Специалисты утверждают, что президентство Трампа «создало беспрецедентные последствия для психического здоровья в стране и за ее пределами». В книге нынешнего хозяина Белого дома называют самым опасным в мире человеком.

По мнению авторов, у американского лидера «опасное психическое заболевание» и «его сумасшествие привлекает внимание».

По данным агентства «Интерфакс», книга стоимостью 16,79 доллара появится в продаже на Amazon с 3 октября. Отмечается, что она может вызвать негативную реакцию профессионального сообщества психиатров США, поскольку комментарии о поведении публичного лица и определение симптомов противоречат фундаментальному праву согласия пациента.