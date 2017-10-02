Программа Минкульта «Большие гастроли — 2017» охватит 29 городов СНГ

В рамках программы Министерства культуры России «Большие гастроли — 2017» в 29 городах стран СНГ покажут 42 спектакля. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в программе примут участие 13 театров. «Большие гастроли» организует учрежденный Минкультом Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. Мероприятие завершится в декабре 2017 года.

Гастроли пройдут, в частности, в Душанбе, Бресте, Баку, Ташкенте, Смоленске, Магнитогорске и Екатеринбурге.

«Большие гастроли» — ежегодная программа гастролей отечественных театров, цель которого — формирование единого культурного пространства России и привлечение новых зрителей.