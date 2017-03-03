Первые «Русские сезоны» пройдут в Японии

В Москве прошла первая пресс-конференция, посвященная открытию международного проекта «Русские сезоны». В 2017 году он пройдет в Японии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Министр культуры России Владимир Мединский заявил в ходе пресс-конференции, что «Русские сезоны» — не «особый экспортный продукт». «Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, выступления наших деятелей культуры, которые могут постоянно видеть и граждане нашей страны», — подчеркнул глава Минкульта.

Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки отметил, что благодаря «Русским сезонам» японцы смогут по достоинству оценить российскую культуру. «Для нас это большая честь», — добавил он.

В рамках проекта в Японии пройдут гастроли более 20 российских учреждений культуры. Публике будут представлены балетные и театральные постановки, музейные выставки, а также будут проведены фестивали циркового искусства и кино.