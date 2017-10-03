В Москве продавец киоска облил подростка кипятком

В Москве уличного торговца заподозрили в том, что он в ходе конфликта облил 12-летнего мальчика горячей водой, в результате чего тот получил термические ожоги. Об этом во вторник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«По предварительным данным, днем 1 октября трое несовершеннолетних вступили в словесную перепалку с продавцом уличной палатки, расположенной вблизи дома по улице Цурюпы в городе Москве. В ходе конфликта мужчина вылил стакан горячей воды на одного из подростков», — сказала Иванова.

Сразу после случившегося подросток был госпитализирован в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

29 сентября стало известно, что в Москве приезжего мужчину задержали по подозрению в нападении с ножом на мать с грудным ребенком. По предварительным данным, нападавший хотел получить от женщины деньги.