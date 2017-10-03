Замглавы управления СК по Москве отстранили от работы после жалобы во «ВКонтакте»

Заместитель руководителя главного следственного управления СК по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей по решению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета на официальном сайте.

В социальной сети «ВКонтакте» начала работать приемная председателя СК, куда обратилась с жалобой на волокиту женщина, три года назад потерявшая сына. Заявительница полагает, что ее ребенок погиб вследствие врачебной ошибки. Однако уголовное дело, возбужденное по данному факту в одном из следственных подразделений московского главка СК, расследуется 1 год и 7 месяцев.

Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проверить ход и объективность этого следствия. Кроме того, глава СК назначил провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к расследованию дела и контролю за ним. На время проведения служебной проверки принято решение об отстранении Яроша.

15 сентября сообщалось об отстранении от должности руководителя главного следственного управления СК по Красноярскому краю Игоря Напалкова на время проведения проверки. В регион отправлена комиссия из Москвы в составе двух человек для инспекции деятельности местного управления СК.