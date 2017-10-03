Киев потребовал от России отказаться от военного призыва в Крыму и Севастополе

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывом на военную службу жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

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МИД апеллировал к тому, что российский призыв на срочную военную службу противоречит нормам международного права. Данное заявление украинского внешнеполитического ведомства является традиционным и появляется после начала каждой призывной кампании. Так, 4 апреля в Госдуме отреагировали на аналогичное требование Киева, заявив, что Москва, скорее всего, оставит протест без официального ответа, и подчеркнули, что крымчанам предстоит служить наравне с другими россиянами.

Президент России Владимир Путин 27 сентября подписал указ о призыве в октябре—декабре 2017 года на военную службу 134 тысяч человек, сократив это число по сравнению с прошлогодней осенней кампанией на 18 тысяч человек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.