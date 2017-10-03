Москва поблагодарила ЦРУ за поддержку русского языка

Министерство иностранных дел России поблагодарило Центральное разведывательное управление США за поддержку русского языка после того, как ведомство объявило о наборе владеющих языком сотрудников. Сообщение МИД размещено в Twitter в понедельник, 2 октября.

«Спасибо ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами», — говорится в сообщении.

О наборе было объявлено 29 сентября. «Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — указали в ЦРУ. На прикрепленном к сообщению изображении сделана надпись по-русски, которая гласит: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».

В июле директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия не планирует покидать Сирию и продолжит вмешиваться в дела США. До этого он обвинил Москву в попытках подорвать демократию в США в течение десятков лет.