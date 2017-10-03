Киев согласился учесть требования обеспокоенных украинизацией образования болгар

Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что объем изучения родного языка и предметов на нем в украинских школах будет определяться отдельно для каждого национального меньшинства. Об этом она сказала во вторник, 3 октября, на встрече с послом Болгарии в Киеве Красимиром Минчевым, сообщает пресс-служба ведомства.

Дипломат обратился к главе министерства с пожеланием улучшить преподавание родного для болгарской общины языка в украинских школах. «Объем изучения родного языка, а также перечень предметов, которые будут изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства. Эти вещи утверждаются на уровне постановления кабмина», — отметила в ответ Гриневич.

Она также предложила создать совместную рабочую группу, «которая будет работать комплексно над учебным планом для болгарского меньшинства, над созданием учебников, над вопросом повышения квалификации учителей». Министр и посол также пришли к соглашению, что перед внедрением нововведений в школах с болгарским языком обучения следует провести консультации с представителями меньшинства от разных регионов Украины.

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Ранее в тот же день сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану заявил, что Будапешт и Бухарест совместно выступят против принятого Киевом закона об украинизации образования.

2 октября первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что венгерские парламентарии отказались от встречи с украинской делегацией, на которой должны были обсуждаться положения закона об образовании.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Радой закон об образовании в конце сентября. Тогда Сийярто сказал, что Киев может забыть о европейском будущем. Он пообещал, что Будапешт заблокирует все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС. Обеспокоенность по поводу принятия нормативного акта также высказали дипломатические ведомства Молдавии и России.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с 5-го класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.