Forbes подсчитал заработки иностранных компаний в России

Иностранные компании, присутствующие на российском рынке, которые включены в топ-50, в 2016 году заработали 5,5 триллиона

рублей. Рост выручки составил 9,6 процента. Лидером по этому показателю, согласно рейтингу Forbes, в прошлом году стала российское подразделение Apple.

Forbes третий год составляет рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. В список включены компании, за исключением финансовых, более чем на 50 процентов принадлежащие иностранным владельцам. Компании ранжируются по совокупной выручке, полученной в течение года.

Первую строчку рейтинга снова заняла французская Groupe Auchan, выручка которой в 2016 году составила 404 миллиарда рублей. На втором месте с показателем 310 миллиардов рублей — немецкая сеть гипермаркетов Metro Group. На третьем — японский автопроизводитель Toyota Motor, заработавший на российском рынке 278 миллиардов рублей.

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Больше других в России по-прежнему зарабатывает бизнес из Германии — совокупная выручка 11 немецких компаний по итогам 2016 года составила 1,2 триллиона рублей. У французских производителей — 936 миллиарда рублей. Третья позиция у корпораций США — 884 миллиарда рублей.

«В отличие от 2015 года, когда выручка уменьшилась сразу у 18 компаний рейтинга, продажи в 2016 году снизились только у пяти. Сильнее всего — у OBI, которая за год потеряла 7 процентов», — констатирует Forbes.

В то же время самый большой прирост показало российское представительство Apple, увеличившее в прошлом году выручку на 65 процентов. Следом идут British American Tobacco (31 процентов) и Ford Motor (29 процентов).

