В Германии нашли сделанные в Латвии «Пельмени путинские»

Пользователь Twitter нашел в немецком магазине «Пельмени путинские», которые сделаны в Латвии. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Фотографию пельменей выложил в социальную сеть пользователь с ником sretlaV. «Где произведены? Конечно, в Латвии», — прокомментировал он.

Название «Пельмени путинские» написано на этикетке по-русски. Кроме того, на ней изображена Спасская башня московского Кремля. Все прочие сведения о продукте приводятся на немецком языке. Среди прочего там указана страна производителя — Латвия.

Согласно информации на упаковке, «Пельмени путинские» сделаны вручную. Килограммовый пакет обойдется покупателям в 4,39 евро (300 рублей).

Ранее сообщалось, что 7, 8 и 9 октября вашингтонский ресторан Ledo Pizza предложит посетителям пиццу Hot Like Putin («Острый как Путин»).