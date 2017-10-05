В Киеве полностью украинизируют сферу обслуживания

Киевский городской совет поддержал решение о полной украинизации всех сфер жизни города: работы, делопроизводства, ведения документации, а также обслуживания. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Киевсовета.

В нормативном акте указано, что при реализации товаров и оказании услуг в первую очередь используется государственный язык. «Во всех заведениях общественного питания обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском и только по требованию посетителя предоставлять меню на любом другом языке при наличии», — сказал депутат горсовета Юрий Сиротюк.

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Также, согласно новой норме, в Киеве все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления должны быть выполнены на украинском языке и по желанию того, кто публикует информацию, — на английском и любом другом языке.

29 сентября президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы школьники говорили на украинском языке не только во время уроков, но и на переменах. По его словам, дети должны понимать, что «украинский язык — не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения».

В мае депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко заявил, что за использование русского языка в украинских школах учителей и учеников следует бить батогами.