Насиловавший на протяжении 13 лет свою дочь приморец сел в тюрьму

В Приморском крае суд приговорил 44-летнего местного жителя к 24 годам лишения свободы за сексуальное надругательство над своей дочерью. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Мужчина признан виновным по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима

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Следствием и судом установлено, что подсудимый с декабря 2003 по апрель 2016 года неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности своей дочери. На момент совершения первых преступных действий ребенку было 4 года. В течение 13 лет подсудимый неоднократно под угрозой применения насилия в отношении девочки и других близких ей лиц насиловал ее.

Ранее 5 октября сообщалось, что Братский городской суд приговорил к 14 годам заключения 50-летнего местного жителя, снимавшего порноролики с воспитанницами реабилитационного центра для несовершеннолетних. Он оказывал спонсорскую помощь учреждению и периодически присматривал за детьми. Жертвами педофила стали две девочки, над которыми он надругался в 2015-2016 годах.