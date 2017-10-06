Путешествия
 

Российские туристы забронировали виллу во Франции за шесть миллионов рублей

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Компания российских туристов заплатила за аренду виллы во Франции 90 тысяч евро (около шести миллионов рублей). Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали представители туроператора BSI Group.

За эти деньги шесть путешественников провели две недели в Каннах. Они отдыхали на вилле с четырьмя спальнями, бассейном, сауной, хамамом, гостиной и большой панорамной террасой. В стоимость двухнедельного размещения также входили услуги мажордома, шеф-повара, горничной и водителя.

По данным BSI Group, за прошедший год спрос на VIP-услуги в европейских странах за прошедший год вырос на 14 процентов, интерес к эксклюзивным и индивидуальным программам — на 11 процентов.

В конце сентября сообщалось, что россияне отправились бы в Камчатский край и Крым, если бы им дали один миллион рублей на путешествия по родине. В тройку лидеров также попала Республика Алтай.

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