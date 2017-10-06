Российские пенсионеры пожаловались на бедность и здоровье

Главной проблемой российских пенсионеров является бедность. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС в пятницу, 6 октября.

В частности, от низких пенсий страдают 59 процентов респондентов. На втором месте проблемы со здоровьем (45 процентов).

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Неуважительное отношение со стороны молодежи пожилые люди отмечают реже (18 процентов), чем одиночество (25 процентов) и осознание ненужности (24 процента). В целом же, по данным ВЦИОМ, непризнание молодыми людьми авторитета возраста беспокоит молодежь от 18 до 24 лет в три раза чаще (38 процентов), чем людей старше 60 лет (14 процентов).

75 процентов респондентов уверены, что людям преклонного возраста не достает внимания.

Опрос проводился в сентябре 2017 года с участием 1,2 тысячи россиян.

28 сентября сообщалось, что за последние полгода доля граждан России, признающих возможность массовых протестов из-за бедности, увеличилась с 19 до 26 процентов. При этом 14 процентов респондентов готовы сами принять участие в этих акциях.

В мае сообщалось, что две трети жителей страны в 2016 году начали экономить на продуктах.