Объяснен феномен «разведенок»

Американские и шведские ученые показали, что дети разведенных родителей с высокой вероятностью не будут состоять в длительном браке. Исследование опубликуют в журнале Psychological Science, сообщает Университет Содружества Виргинии (США).

Специалисты изучили шведские брачные записи, особенно обратив внимание на статистику разводов тех пар, в которых родители обоих партнеров были разведены.

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Частота расставаний оказалась самой высокой среди партнеров, родители которых также ранее развелись. Данная связь, как отметили ученые, характерна в основном для биологических родителей, а не приемных. Такое обстоятельство, по мнению авторов, указывает на генетические факторы, влияющие на частоту разводов у людей.

Среди психологов популярна точка зрения, что дети воспринимают паттерны (базовые шаблоны поведения) своих родителей. Новое исследование показывает, что ответственными за отдельные особенности поведения детей могут быть не только психологические и социальные факторы, но и генетические.