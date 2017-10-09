Мадуро поблагодарил Трампа за известность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за то, что тот постоянно упоминает его имя, передает РИА Новости.

«Трамп сделал меня известным во всем мире. Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее», — подчеркнул Мадуро.

По словам президента, Трамп «принял на себя обязанности главы венесуэльской оппозиции». При этом Мадуро отметил, что сейчас соглашение о начале переговоров властей с оппозицией достигнута на 95 процентов, и на наступающей неделе должен стартовать диалог.

25 сентября Трамп объявил о расширении мер национальной безопасности, запретив въезд в страну гражданам ряда государств. Ограничения коснутся жителей Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сирии, Венесуэлы, Сомали и Йемена. МИД Венесуэлы в ответ обвинил Белый дом в «политическом терроризме».