В Литве нашли замок самоубийц

Литовские археологи обнаружили на Билёняйском кургане в Шилальском районе страны замок Пиленай, который был сожжен при осаде крестоносцами в 1336 году. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает портал BaltNews.lt.

Материалы по теме Поезд дальше не пойдет Почему Литва объявила соседям рельсовую войну

«Цель раскопок изначально была довольно скромной — посмотреть, к какому периоду относится курган и поискать какие-либо сведения, которые могли бы подтвердить или опровергнуть гипотезу о нахождении там Пиленай. А сейчас мы находим там весь, сожженный, но достаточно хорошо законсервированный жемайтийский замок. Скорее всего, XIV века», — сказал научный работник Клайпедского университета доктор наук Гинтаутас Забела.

Он добавил, что остатки крепости найдены на метровой глубине. Найдены сожженные кости, зерно, ремесленные изделия XIII-XIV веков.

Согласно открытым данным, зимой 1336 года армия Тевтонского ордена напала на Пиленай, в котором находился князь Маргирис. Защитники сожгли замок и сами погибли в огне. По хронике крестоносцев, в крепости было четыре тысяч человек. До сих пор точно не было известно, где находился Пиленай.