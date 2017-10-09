На Украине пограничники конфисковали в поезде футболки с символикой России

Украинские пограничники на границе с Россией изъяли у проводника поезда футболки с символикой СССР и России. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщается на сайте Государственной пограничной службы страны.

«В ходе проверки поезда сообщением "Москва-Кишинев" пограничный наряд в мешке для белья, который находился на третьей полке одного из пассажирских купе, обнаружил 19 футболок с символикой бывшего СССР и РФ. Владельцем скрытого товара оказался проводник этого поезда, 28-летний гражданин Молдавии», — говорится в пресс-релизе.

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В ведомстве отметили, что по факту правонарушения «составлены соответствующие административные материалы».

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предусматривает, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

