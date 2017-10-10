В BMW подтвердили планы построить автомобильный завод под Калининградом

Немецкий автомобильный концерн BMW рассматривает возможность постройки завода в Калининградской области. Об этом со ссылкой на заявление автопроизводителя сообщает Süddeutsche Zeitung.

В компании заявили, что видят рост российской экономики, в данный момент изучают рынок и планируют дальнейшие действия по строительству предприятия. Отмечается, что на сегодняшний день окончательного решения пока не принято.

6 октября газета «Ведомости» узнала о планах BMW построить автосборочный завод полного цикла в одной из особых экономических зон России. Предполагается, что на предприятии будут проводиться сварочные и покрасочные работы, но для штамповки и производства двигателей и трансмиссий не хватит мощностей.

В Калининградской области на мощностях калининградского «Автотора» с 1999 года проводится «отверточная», крупноузловая сборка ряда моделей BMW. Всего предприятие в год выпускает до 40 тысяч автомобилей ежегодно, отмечает издание.