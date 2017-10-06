Концерн BMW задумался о строительстве завода полного цикла в России

Автоконцерн BMW​ намерен построить в России сборочный завод полного цикла, который, вероятнее всего, разместится в Калининграде, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

В Калининградской области действует особая экономическая зона, резиденты которой получают бюджетные субсидии, сопоставимые с расходами по уплате таможенных платежей при ввозе комплектующих, поясняет издание. Источник сказал газете, что мощность производства, вероятно, будет сопоставима с продажами марки в России.

Вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм сказал изданию, что компания намерена повысить уровень локализации производства. «В России есть несколько технологических зон, где производятся автомобили, включая Московский, Калужский, Петербургский, Калининградский регионы. Мы проанализировали все локации и сейчас находимся в стадии принятия решения», — отметил он.

Топ-менеджер уточнил, что процесс принятия окончательного решения может занять до нескольких месяцев. В случае положительного решения, по его словам, инвестиции в создание производства составят несколько сотен миллионов долларов.

В марте 2017 года сообщалось, что на фоне восстановления спроса на российском авторынке строительство завода в РФ рассматривает Volvo. «Россия — это рынок, который в будущем вырастет, как мы считаем. А логика автобизнеса заключается в том, чтобы размещать производство на растущих рынках. Поэтому Volvo исследует возможность наладить здесь производство автомобилей», — заявлял гендиректор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 8 месяцев текущего года в России было продано 895,2 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 9,6 процента больше, чем за тот же период 2016 года.