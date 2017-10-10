Воровавшего интимные снимки бывшей соседки американца вычислили с помощью VPN

ФБР использовало сохраненные данные анонимайзера PureVPN для отслеживания человека, подозреваемого в кибер-преследовании. Об этом сообщает сайт BetaNews.

Компания-разработчик шифровальщика при этом утверждает, что не собирает и не хранит информацию, которая позволила бы идентифицировать пользователей программы и отследить их активность.

По обвинению в кибер-сталкинге власти США арестовали Райана Лина (Ryan Lin) из Массачусетса. Он обвиняется в слежке за своей бывшей соседкой Дженнифер Смит (Jennifer Smith), а также за ее друзьями и родственниками. По версии обвинения, мужчина использовал доступные анонимный браузер Tor и программу-шифровальщик PureVPN, чтобы скрыть свою личность и беспрепятственно терроризировать жертву.

Преступник похищал, подделывал и распространял интимные снимки Смит. Также он создавал подставные аккаунты, используя имя и другие личные данные женщины, для предложения специфических интимных услуг и публикации сексуальных фантазий от имени жертвы.

Как утверждают представители спецслужб, следственные мероприятия выявили, что на компьютере преступника была установлена ​​программа шифрования PureVPN, а журнал действий, сохраненный поставщиком VPN, указал на IP-адрес преследователя.

Опыт этого расследования показывает, что заявления провайдеров услуг шифрования могут совсем не соответствовать действительности. В разделе «Политика конфиденциальности» на своем сайте компания PureVPN утверждает, что не хранит журналов данных, подобных тому, что помог арестовать Райана Лина.