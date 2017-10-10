Киеву предрекли конфликт с Венгрией и Румынией из-за украинизации образования

Украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник второго класса Василий Филипчук заявил, что из-за закона об украинизации образования Киев может вступить в полноценный конфликт с Венгрией и Румынией. Об этом он заявил в опубликованном в среду, 10 октября, интервью изданию «Апостроф».

«Эти общины — и румынская, и венгерская — в определенной степени отделены от украинского общества, у них есть свои сообщества, достаточно гомогенные, которые имеют собственный язык, которые очень активно используют контакты с Венгрией и Румынией. Здесь есть очень опасная грань, которую можно перейти и получить полноценный конфликт», — высказал он мнение.

По словам Филипчука, ссориться с западными соседями, которые состоят в ЕС и НАТО — «просто непрофессионально и безответственно».

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Ранее в этот же день глава венгерского МИД Петер Сийярто отказался от предложения украинского коллеги Павла Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине закона об образовании. Сийярто в понедельник, 9 октября, посетил украинский Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей.

Пятью днями ранее Будапешт призвал Москву объединиться для совместного давления на Украину. «Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу», — сказал заместитель главы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши.

3 октября Сийярто после встречи с своим румынским коллегой Теодором Мелешкану в румынском городе Клуже заявил, что Будапешт и Бухарест совместно выступят против принятого Киевом закона об украинизации образования

В сентябре Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.