Дебоширом на рейсе в США оказался директор проектной группы ЕФСР

Дебоширом на рейсе «Аэрофлота» Москва — Нью-Йорк, оказался директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев. Об этом в среду, 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к авиакомпании.

Неприятный инцидент произошел 8 октября на борту воздушного судна, выполнявшего рейс SU-102 по маршруту Москва - Нью-Йорк. Пассажир бизнес-класса ударил бортпроводницу и подрался с другим пассажиром. Хулигана связали и передали американской полиции по прилету в Нью-Йорк.

«Дебоширом оказался директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Черекаев. Он в ходе полета начал вести себя неадекватно. Стал навязчиво приставать с претензиями к другим пассажирами, оскорблять членов экипажа», — рассказал источник.

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Нарушителю сделали устное и письменное предупреждение. Однако тот требования экипажа проигнорировал, продолжал вести себя неадекватно, оскорблять окружающих пассажиров. Проходя по салону, Черекаев не устоял на ногах и упал на пассажирку с детьми, а потом спровоцировал драку с другим пассажиром.

«В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении Черекаева к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ "Хулиганство"», — добавил источник.

Предположительно Алексей Васильевич Черекаев сын известного российского нейрохирурга Василия Алексеевича Черекаева и внук героя социалистического труда Алексея Васильевича Черекаева (1932—2010) — крупного специалиста по мясному скотоводству и государственному деятелю Казахской ССР.

В пресс-службе ЕФСР пояснили, что информацией об инциденте в пресс-службе не располагают, так как Алексей Черекаев в настоящее время находится в служебной командировке и исполняет свои служебные обязанности.