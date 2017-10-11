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Савченко рассказала о неготовности Европы признать Россию «агрессором»

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Надежда Савченко
Надежда Савченко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко уверена, что Европа не признает Россию «агрессором». С таким заявлением она выступила в эфире телеканала NewsOne.

Савченко рассказала, что в Старом Свете боятся «европейской войны» и не желают принимать никаких радикальных мер против России.

«Европа сказала: "Мы не можем назвать Россию агрессором, назовите ее так вы". Хорошо — мы назвали. Для того, чтобы забрать право вето России в ООН нужно, чтобы мир назвал Россию агрессором. Будет ли это? Нет», — сказала она и добавила, что страны Евросоюза не готовы рисковать собой ради Украины.

6 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении инициированный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса.Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Киев постоянно обвиняет РФ в неких агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.

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