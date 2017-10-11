Российские компании протащили продукты Microsoft в Крым

Российские госкомпании и организации, в том числе имеющие отношение к ОПК, а также крымские предприятия покупают программное обеспечение Microsoft в обход санкций. Об этом в среду, 11 октября, сообщает Reuters.

Агентство признает: доказательств, что Microsoft продавала продукты напрямую фирмам или организациям, находящимся под санкциями, не найдено. В сообщении приводятся данные из системы госзакупок о некоторых проведенных и выполненных тендерах на программное обеспечение Microsoft, объявленных внесенными в так называемые санкционные списки компаниями и организациями.

В частности, концерн «Алмаз-Антей», производящий зенитно-ракетные комплексы, с осени 2014 по весну 2017 года купил более 500 продуктов Microsoft. В том числе, 8 лицензий на использование серверного программного обеспечения Microsoft Windows Server.

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Победителем тендера стало зарегистрированное в Москве ООО «Системный софт», которое фигурирует на сайте Microsoft в качестве официального партнера. Представители «Алмаз-Антея» и «Системного софта» не предоставили комментарии Reuters.

Среди юридических лиц, которые успешно обошли санкции, военный санаторий «Крым», который в марте 2017 года закупил у компании «Наш Парус» 109 лицензий Microsoft OLP Windows Server и SQLServer. Администрация Белогорского района Республики Крым в декабре 2015 года приобрела через компанию «Позитроника интеграция» 155 лицензий Windows.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, поэтапно ввели санкции в отношении России с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

