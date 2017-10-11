Около 450 подмосковных дворов освободили от захваченных жителями машино‑мест

Около 450 подмосковных дворов освободили от самозахваченных машино-мест с начала года в результате совместных рейдов подмосковного Госадмтехнадзора, полиции и муниципальных служащих. Об этом в среду, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве.

«Еще одной сопутствующей проблемой является самозахват машино-мест во дворах жителями с самовольной установкой ограждений», — рассказала начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева. Она подчеркнула, что у каждого жителя есть равные права на оборудованные в его дворе машино-места.

Всего, по ее словам, за первые девять месяцев за парковку в неположенных местах автоинспекторы выписали более 10 тысяч штрафов на сумму более 15 миллионов рублей. Больше всего жалоб поступает на неправильную парковку во дворах и в спальных районах, а также на улицах вблизи транспортных и пересадочных узлов у железнодорожных платформ.

25 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регионе не хватает около 300 тысяч парковок. Он отметил, что муниципальные чиновники активно занимаются созданием парковок. При этом глава области подчеркнул, что и власти, и ГИБДД должны следить за тем, чтобы жители не ставили машины на пешеходной территории.

В настоящее время сумма штрафа за парковку на газоне составляет пять тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.