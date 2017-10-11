Вывозом мусора из Пушкино займутся компании «ЭКО» и «Экологический патруль»

Вывозом твердых коммунальных отходов из подмосковного Пушкино будут заниматься «Группа компаний «ЭКО» и компания «Экологический патруль». Об этом сообщили в пресс-службе Пушкинского муниципального района.

В пресс-службе отметили, что тариф на вывоз отходов останется в прежнем утвержденном размере — 486 рублей за кубометр.

Новыми подрядчиками уже закуплены контейнеры для сбора коммунальных отходов в количестве 380 штук, большая их часть уже доставлена в Пушкино и устанавливается. В конце недели число контейнеров будет увеличено до 400, что является достаточным количеством для обслуживания территории всего города.

Представитель пресс-службы также рассказал о том, что образовавшиеся навалы мусора в экстренном порядке ликвидируются. Ситуация находится под контролем и будет решена в самое ближайшее время.

1 октября между УК «Объединенная дирекция ЖКХ», которая обслуживает большую половину жилищного фонда Пушкино и компанией ООО «Экон», вывозившей мусор, закончилось действие договора. При этом новый конкурс на определение перевозчика отходов назначенный на 28 сентября не состоялся в связи с тем, что ООО «Экон» пыталась поднять в одностороннем порядке тариф на вывоз отходов до 700 рублей за кубометр. Не дожидаясь выхода новых перевозчиков, «Экон» начал самостоятельно вывозить свои контейнеры.