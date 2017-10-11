Савченко рассказала о возможности силового возврата Крыма Украине

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в интервью для издания «Крым.Реалии» заявила, что Киеву не стоит исключать силового варианта возвращения полуострова под свой контроль.

«Я считаю, что вопрос Крыма решится только силовым путем, когда Украина наберется сил сделать с Россией так, как Россия сделала с Украиной», — сказала она. Савченко полагает, что Крыму нужно предоставить «такой же статус», как и Донбассу.

По ее словам, следует связать Крым и Донбасс «в одно целое» для того, чтобы западные партнеры Украины «не думали, что этот вопрос можно решить легко».

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«Я когда-то сказала, что Донбасс можно вернуть путем отказа от Крыма. Меня тогда неправильно поняли, но я имела в виду, что это — тот путь, который рассматривают большинство политиков мира. Никто не предлагает этого открыто, потому что это автоматически осудят. Но это дают понять. Нам нужно заставить относиться к Крыму так, как к Донбассу», — подчеркнула Савченко.

9 октября депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош назвал точную дату возвращения Донбасса под контроль Киева. «Мы («Украинская добровольческая армия» — прим. «Ленты.ру») ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — высказал мнение парламентарий.

Шестью днями ранее депутат Верховной Рады Наталья Веселова заявила, что Киев вернет под свой контроль Донбасс и Крым до 2019 года.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может создать условия, при которых Крым для России станет неподъемным бременем.

Крым воссоединился с Россией по результатам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве напоминают, что принадлежность полуострова не является предметом дискуссий, и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.