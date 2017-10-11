Hublot выпустил новые часы совместно с любимой тату-студией Канье Уэста

Швейцарская часовая компания Hublot выпустила часы совместно с любимой тату-студией Канье Уэста Sang Bleu. Об этом сообщает Hypebeast.

«Для меня сотрудничество Sang Bleu и Hublot — "союз, заключенный на небесах", поскольку эти два проекта демонстрируют —

каждый в своей области — высочайший уровень технической изобретательности, никогда не ставящей под вопрос эстетические критерии, — сказал основатель и креативный директор Sang Bleu Максим Буши. — Sang Bleu и Hublot объединяет принцип синтеза и стремление навести мосты между разными материалами, технологиями и культурами».

Модель The Big Bang Sang Bleu, впервые выпущенная в 2015 году, представлена в новых версиях, в том числе в корпусе, покрытом бриллиантами багетной огранки, либо в корпусе, павированном бриллиантами классической круглой огранки. Циферблат украшает ажурная симметричная геометрическая фигура из нескольких вписанных друг в друга многоугольников, навеянная «Витрувианским человеком» Леонардо да Винчи.

Фото: Hublot

Sang Bleu — мультидисциплинарная медийная платформа, основанная в 2006 году Максимом Буши и его супругой Хоуп Буши. Включает тату-студию, бренд одежды, журнал и креативное агентство. Сотрудничает с брендами Balenciaga, Rick Owens и другими, а также музыкантами FKA Twigs и Канье Уэстом.