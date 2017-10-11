Telegram научился следить за пользователями и заговорил по-русски

Разработчики мессенджера Telegram 10 октября объявили о появлении в приложении функции Live Location, позволяющей пользователям делиться своим местоположением, а также русской локализации. Сообщение об этом размещено в официальном блоге Telegram.

Отмечается, что функции доступны при обновлении приложения до версии 4.4. Свою геопозицию пользователь Telegram может показывать 15 минут, один час или восемь часов. Разработчики указали, что автоматически обновляемое местоположение поможет тем, кто собирается присоединиться к мероприятию с большим количеством участников или направиться куда-либо в большой компании.

Разработчик Telegram Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» добавил, что отныне интерфейс приложения доступен на русском, украинском, французском, индонезийском и малайском языках. Таким образом, количество языков, поддерживаемых приложением, достигло 13.

Кроме того, в версии 4.4 появился новый музыкальный плеер, указали разработчики.

10 октября Павлу Дурову исполнилось 33 года. На своей странице «ВКонтакте» он написал, что давно отказался от алкоголя, мяса животных, никотина, наркотиков, любых продуктов фармацевтики, кофе, энергетиков, фастфуда, сахара, газировки, чая, телевидения и его аналогов. Дуров посоветовал всем последовать его примеру.