В ЛДПР рассказали о вере Жириновского в удар США по Северной Корее

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что Вашингтон нанесет удар по Северной Корее, поскольку внутриполитическая ситуация в США подтолкнет американского президента Дональда Трампа к развязыванию войны. Об этом в среду, 11 октября, со ссылкой на источника в партии сообщает «Интерфакс».

«На заседании нашей фракции Владимир Вольфович (Жириновский — прим. «Ленты.ру») предложил всем ответить на вопрос, будет ли атака со стороны США по КНДР. Большинство высказалось за то, что США не пойдут на такой шаг. А Жириновский заявил, что он на стороне меньшинства —"оно право — атака будет"», — рассказал агентству член партии, участвовавший в заседании.

Жириновский рассказал членам ЛДПР что, по его мнению, Трамп будет вынужден пойти на такой шаг, поскольку его фактически ставят перед выбором — уход в отставку или война. Лидер ЛДПР подчеркнул, что предшественник Трампа Барак Обама работал в других условиях и пользовался поддержкой большинства.

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Собеседник агентства также поведал об основных тезисах Жириновского на заседании. По мнению лидера ЛДПР, «искусственно создаются такие условия, при которых Трамп не может функционировать, его принуждают к войне», а этот шаг кардинально переключит общественное внимание с внутриполитических проблем, связанных с фигурой президента, на его действия вне страны, что позволит американскому лидеру заручиться поддержкой военно-промышленного комплекса, заинтересованного в государственных заказах на все виды вооружений.

11 октября депутат ЛДПР Антон Морозов на заседании фракции в Госдуме рассказал о намерении лидера КНДР Ким Чен Ына «укрощать США огнем». Морозов, вернувшийся из Пхеньяна, указал, что Ким Чен Ын готов на самые жесткие действия, поэтому Пхеньян работает над созданием способной донести заряд до западного побережья США межконтинентальной баллистической ракеты и намерен ее испытать.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций Совбеза ООН.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам президента, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.