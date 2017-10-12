69-я параллель
 

Дачник помог ученым отыскать уникальные артефакты в Мурманской области

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Ученые нашли в Мурманской области уникальные предметы средневековой культуры саамов, рассказал ТАСС в четверг, 12 октября, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Евгений Колпаков.

«Мы провели разведочные работы на основании рассказов местного жителя, дачника, который помогал нам, его имя Дмитрий Печкин», — отметил он.

В частности, обнаружены очаги из жилищ XI-XIV веков с оружием и украшениями. Поиск проводился в Ковдорском районе Мурманской области. «Подобные очаги встречаются в Норвегии, у нас они никогда не раскапывались, их там целая серия», — сказал Колпаков.

При обследовании этого археологического памятника были найдены бронзовые и серебряные украшения, железный топор и обломки бронзового котла, которые также раньше не встречались ученым на территории региона.

Средневековые украшения, по предположению археологов, попали сюда из Европы или Новгорода.

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