Вице-премьер Татарстана поработает над ростом популяции осетровых

Завод по производству мальков осетровых видов рыб мощностью до 4 миллиона штук в год будет построен в Татарстане в 2018 году. Стоимость проекта, деятельность которого будет курировать совет по вопросам воспроизводства водных биологических ресурсов и развития аквакультуры республики, составляет около 750 млн рублей. Об этом заявил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, сообщает ТАСС.

Шестаков пообещал, что скоро в Каме и Волге смогут ловить стерлядь и рыбодобывающие предприятия, и рыбаки-любители. Проект будет реализован в рамках соглашения о взаимодействии Федерального агентства по рыболовству и Республики Татарстан в области аквакультуры и рыболовства.

Документ был подписан в четверг. Шестаков назвал его «всеобъемлющим» и отметил, что такое соглашение впервые подписано с субъектом Федерации. Завод по производству мальков осетровых видов рыб будет построен за счет бюджета Татарстана, а в дальнейшем предприятие будет финансироваться федеральных источников.

В ноябре 2016 года в Татарстане был создан совет по вопросам воспроизводства водных биологических ресурсов и развития аквакультуры, сообщает портал inkazan.ru. Возглавить структуру доверили первому вице-премьеру республики. В этой должности с декабря прошлого года работает Алексей Песошин.

Республика реализует программу развития рыбоводства на 2016-2020 годы с бюджетом в 1 миллиард рублей. В прошлом году республиканский бюджет на эти цели направил 22 миллиона рублей, федеральный — около 70 миллионов.

В конце июня 2017 года Шестаков заявил, что аквакультура востребована среди предпринимателей и инвесторов. По его мнению, со временем рыбная продукция сможет конкурировать с мясом и птицей.