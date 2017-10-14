Володин рассказал о проработке законопроекта в ответ на санкции США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что нижняя палата парламента прорабатывает вопрос о внесении законопроекта, который будет ответом на американские санкции в отношении России, но о конкретном содержании документа пока говорить рано. Слова Володина передает ТАСС.

«Мы прорабатываем этот вопрос, но пока не можем презентовать его и говорить о конкретном содержании. Идет проработка этого вопроса», — подчеркнул Володин.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России 2 августа. Он предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 60 дней — компаний нефтегазового сектора. Госсекретарю США Рексу Тиллерсону было поручено курировать ограничения в отношении России.

