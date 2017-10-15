Манчини нашел оправдание поражению «Зенита» от тульского «Арсенала»

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Роберто Манчини списал поражение своих подопечных на игры в сборных. Об этом сообщает сайт команды.

«У нас огромное количество игроков уехали в сборные, кто-то — за океан. И возвращались неравномерно — кто-то в понедельник, кто-то во вторник. Все по-разному подключались к тренировочному процессу. Это нам мешает», — заявил итальянский специалист.

Манчини также отметил, что несмотря на неполную готовность футболистов, команда не должна была проиграть.

Раннее «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1. Единственный мяч на 72-й минуте забил замбийский нападающий Эванс Кангва.

Клуб занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Следом с 26 очками идет московский «Локомотив», который имел возможность обогнать Зенит, однако проиграл Уфе.