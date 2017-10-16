Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276

Число жертв взрыва в столице Сомали Могадишо выросло до 276, еще около 300 человек получили ранения. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил в своем Twitter министр информации страны Абдирахман Осман.

Ранее сообщалось о 231 погибшем и 275 пострадавших.

14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Спустя два часа еще один взрыв прогремел в районе Мадина. Изначально сообщалось всего о двух десятках жертв.

Ответственность за теракт не взяла ни одна из террористических группировок, однако большинство терактов последнего времени в стране совершались боевиками «Аш-Шабаб», являющейся крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).