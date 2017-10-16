Подмосковный губернатор рассказал о поездке в сочинский центр «Сириус»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей из Подмосковья, которые обучаются в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Об этом сообщается в аккаунте главы региона «ВКонтакте» в понедельник, 16 октября.

«Побывал в гостях у ребят из Подмосковья, которые учатся в сочинском центре "Сириус". Ждем от вас новых достижений!» — написал Воробьев.

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева ранее сообщила, что в центре прошли обучение около 700 школьников из Московской области.

21 июля президент России Владимир Путин пообщался с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей. В частности, глава государства рассказал подросткам о трех главных ценностях в жизни, наиболее повлиявшем на его жизнь событии и умении справляться с агрессией.

Образовательный центр «Сириус» был создан в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина. Он также является председателем попечительского совета центра. Цель работы центра — развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей.