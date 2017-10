Беглянка из Северной Кореи рассказала о бомбе-шишке и убитых американцах

Сбежавшая из КНДР девушка по имени Джой (ей приходится скрывать свою личность ради безопасности родственников) ответила на вопросы посетителей портала Reddit. Пользователи сети пообщались с ней в специальном разделе сайта Ask Me Anything.

Пост набрал более 47 тысяч лайков, четырех тысяч вопросов и комментариев.

По словам Джой, она покинула Северную Корею в возрасте 18 лет и сразу же была продана в рабство в Китае, где невольно стала невестой и матерью ребенка. Спустя два года девушке удалось бежать в Южную Корею, где она занялась оказанием помощи северокорейским женщинам, ставшим жертвами торговли людьми.

«Я надеюсь, что в один прекрасный день мне удастся забрать мою дочь в Южную Корею», — отметила она.

Девушка поведала, что сбежала из дома из-за мачехи, которая собиралась выдать девушку замуж и сбросить груз ответственности. Тем не менее именно она познакомила Джой с нужными людьми и помогла ей перебраться в Китай.

Материалы по теме «Тут тебя ненавидят сразу» История россиянки, поселившейся в Южной Корее

Несмотря на побег Джой с теплотой вспоминает жизнь в КНДР: рассказывает о семейных вечерах, вкусной еде и отношениях с матерью. В то же время девушка отмечает, что практически не училась в школе из-за «Великого голода», который заставил толпы несовершеннолетних работать на фермах.

Она также призналась, что северокорейских детей убеждали в том, что США — это ужасное место, а американцы, которые не позволяют воссоединиться КНДР с Южной Кореей, — самые плохие люди в мире. «Я однажды прочитала в учебнике, что во время Корейской войны Ким Ир Сен превратил сосновую шишку в бомбу и убил множество американцев. В детстве мне казалось, что это абсолютная правда», — вспомнила она.

Также она добавила, что жители Северной Кореи совсем не те люди, какими их изображает западное телевидение. «Большинство из них — это обычные люди, которые просто хотят жить в мире», — подытожила Джой.