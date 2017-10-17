В Раде согласились выполнить требования митингующих под стенами парламента

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на согласительном совете поручил профильному комитету неотложно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает телеканал «112 Украина».

Ресурс отмечает, что инициатором изменений в законодательство выступил президент Украины Петр Порошенко. Ограничения депутатской неприкосновенность требуют и митингующие у здания парламента сторонники «Руха нових сил» («Движения новых сил») Михаила Саккашвили.

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В акции принимает участие более четырех тысяч человек. В число демонстрантов вошли помимо «Руха нових сил» активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Кроме ограничения неприкосновенности парламентариев, митингующие требуют принять законы об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.

Ранее в тот же день сообщалось, что здание Рады окружено двойной цепью бойцов Национальной гвардии и киевской полиции. Центральная часть Киева была перекрыта правоохранительными органами вечером 16 октября.