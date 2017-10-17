Российский дизайнер выпустила на подиум мистических монголок

Видео: Tegin / Vimeo

Российский дизайнер Светлана Тегин 16 октября провела дефиле коллекции женской одежды своего бренда Tegin сезона осень-зима 2017-2018 под названием Mongolia. Дефиле проходило в пространстве DJ Telegraph. По словам дизайнера, коллекция исполнена «энергии монгольской природы — суровой, аскетичной и полной мистической силы». Тегин часто посещает Монголию для работы над своей линией кашемира. В коллекции были представлены пальто из овчины и из кашемира с жаккардовыми вставками и объемной вышивкой, асимметричные пуховики, трикотажные кашемировые вещи (джемперы, брюки, платья). Музыка, антураж показа, макияж с блестками и прически моделей также были выдержаны в «мистическом» стиле коллекции. Это третий показ Tegin в концепции See now-buy now: гости дефиле могут приобрести вещи непосредственно после показа.