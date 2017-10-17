Виновник ДТП в Нью-Йорке оставил пассажирку гореть в машине

Водитель Infiniti на одной из скоростных трасс в Нью-Йорке врезался в бетонный отбойник, после чего машина загорелась. Виновник аварии вышел из автомобиля, поймал такси и уехал с места ДТП, оставив в полыхающем автомобиле пассажирку. 25-летняя женщина погибла. Видео произошедшего публикует ABC7.

Полицейским удалось идентифицировать убежавшего с места аварии водителя. Им оказался 23-летний Саид Ахмед. Его обнаружили в одной из больниц, куда он обратился из-за ожогов рук. По словам, Ахмеда, он пытался помочь спутнице, но у него ничего вышло. Виновнику ДТП предъявлены обвинения по нескольким пунктам: непредумышленном убийстве, причинении смерти по неосторожности, превышении скорости и оставлении места ДТП.